Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

Погода в Україні у вівторок, 12 березня, стане холоднішою, частину регіонів накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Така погода буде зумовлена циклоном, який насувається з південного заходу Європи. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
"У вівторок циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть дощі та часом мокрий сніг у західні області України, місцями зачеплять Вінниччину, Житомирщину та Київщину. Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду", – розповіла Діденко.
Вона пояснила, що антициклон спричиняє суху погоду без опадів, а циклон – прохолодну дощову або хмарну погоду.
Якою буде температура повітря
За словами синоптика, температура повітря ще буде не зовсім весняною. Подекуди 12 березня ще будуть морози.
"Вночі -1…-8 градусів, на заході та півдні 0…+5 градусів. Упродовж дня 12-го березня в Україні очікується +4…+8 градусів, на півдні до +10, на Закарпатті до +12 градусів", – розповіла Діденко.
Вона зазначила, що вітер буде поривчастим, некомфортним. У більшості областей, окрім східної частини нашої держави, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода у Києві 12 березня
У Києві вівторок буде хмарним, місцями ймовірні невеликі опади. Вночі температура повітря становитиме -1…-3 градуси, вдень близько +5 градусів.
"Найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи – субота, 16-те березня, буде сонячно та тепло, +10…+16 градусів", – додала синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриває серйозна негода – дощ і штормовий вітер. Синоптики попереджають про потужні пориви вітру, які можуть досягати 27 м/с.
Нагадаємо, Україну атакував майже 7-бальний шторм – у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря. Очікується, що магнітна буря знизиться до мінімуму лише 13 березня.
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