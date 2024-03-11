Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

Морози, сніг і подекуди дощі принесе в Україну циклон, який насувається з південного заходу Європи.

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Погода в Україні – мокрий сніг і дощ накриють частину областей/ unsplash.com

Погода в Україні у вівторок, 12 березня, стане холоднішою, частину регіонів накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Така погода буде зумовлена циклоном, який насувається з південного заходу Європи. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"У вівторок циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть дощі та часом мокрий сніг у західні області України, місцями зачеплять Вінниччину, Житомирщину та Київщину. Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду", – розповіла Діденко.

Вона пояснила, що антициклон спричиняє суху погоду без опадів, а циклон – прохолодну дощову або хмарну погоду.

Якою буде температура повітря

За словами синоптика, температура повітря ще буде не зовсім весняною. Подекуди 12 березня ще будуть морози.

"Вночі -1…-8 градусів, на заході та півдні 0…+5 градусів. Упродовж дня 12-го березня в Україні очікується +4…+8 градусів, на півдні до +10, на Закарпатті до +12 градусів", – розповіла Діденко.

Вона зазначила, що вітер буде поривчастим, некомфортним. У більшості областей, окрім східної частини нашої держави, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Україні 12 березня/ meteoprog

Погода у Києві 12 березня

У Києві вівторок буде хмарним, місцями ймовірні невеликі опади. Вночі температура повітря становитиме -1…-3 градуси, вдень близько +5 градусів.

"Найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи – субота, 16-те березня, буде сонячно та тепло, +10…+16 градусів", – додала синоптик.

Погода в Києві 12 березня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває серйозна негода – дощ і штормовий вітер. Синоптики попереджають про потужні пориви вітру, які можуть досягати 27 м/с.

Нагадаємо, Україну атакував майже 7-бальний шторм – у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря. Очікується, що магнітна буря знизиться до мінімуму лише 13 березня.

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