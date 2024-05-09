Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали регіони, де буде найгірша погода

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні заморозки.

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Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 10 травня буде місцями дощовою. Синоптики попереджають про заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде триматися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий рівень протримається майже на території всієї країни, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Одеської та Миколаївської областей. Також синоптики попереджають про те, що очікуються заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що найближчим часом в Україні спеки не буде. Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі країни будуть заморозки. У суботу, 11 травня, опади поширяться й на західні, центральні та східні регіони.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: ventusky

Погода 10 травня

В Україні 10 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у Сумській та Чернігівській областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні заморозки 0-3°), на Закарпатті та узбережжі морів 5-10° тепла; вдень 14-19°, на півдні та південному заході країни 17-22°, в Карпатах 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0 градусів

За даними meteoprog, 10 травня в Україні буде прохолодно, а місцями дощитиме. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода 10 травня у Києві

У Києві 10 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 14-19°, у Києві вночі 3-5°, вдень 16-18° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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