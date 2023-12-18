Буря посилюється: в Україні затягується геомагнітний шторм

Очікується, що магнітна буря піде на спад лише 21 грудня.

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В Україні затягується магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона затягується, а її вплив став ще потужнішим, ніж очікувалося. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну 16 грудня. Її потужність була на рівні майже 6-ти балів. 17 грудня потужність шторму підвищилася до майже 7-ми балів.

До 20 грудня включно потужність геомагнітного шторму буде на тому ж рівні. 21 грудня сила бурі піде на спад і опуститься спершу до 4 балів, а потім до мінімуму.

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В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 9 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 19 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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