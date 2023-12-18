Буря посилюється: в Україні затягується геомагнітний шторм

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона затягується, а її вплив став ще потужнішим, ніж очікувалося. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну 16 грудня. Її потужність була на рівні майже 6-ти балів. 17 грудня потужність шторму підвищилася до майже 7-ми балів.
До 20 грудня включно потужність геомагнітного шторму буде на тому ж рівні. 21 грудня сила бурі піде на спад і опуститься спершу до 4 балів, а потім до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 9 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 19 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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