Валитиме сніг та дощ: де температура повітря опуститься до -5

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде штормовий вітер.

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Прогноз погоди в Україні на 6 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Де буде високий рівень пожежної небезпеки

У яких областях прогнозують сніг та дощ

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

Погода в Україні 6 листопада буде сніжною та дощовою. Також буде морозна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Одеській областях синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні продовжується холоднеча. Вночі температура повітря опуститься до 3 градусів морозу, а вдень підвищиться до 13 градусів тепла максимум. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Також очікується штормовий вітре на сході та північному сході країни.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада / фото: ventusky

Погода 6 листопада

В Україні 6 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у східних та північно-східних областях. Вітер в цей день буде західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в західних областях 0-5° морозу; вдень 5-10° тепла, на крайньому півдні країни до 12°, у східних областях 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 6 листопада в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+12 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада / фото: meteoprog

Погода 6 листопада у Києві

У Києві 6 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. У найближчі дні українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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