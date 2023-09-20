Буде тепло, але не скрізь: які регіони плаватимуть через дощі

У деяких областях температура повітря опуститься до 10 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні 21 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 20 вересня буде теплою. У цей день в багатьох областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 21 вересня

В Україні 21 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Невеликі короткочасні дощі з грозами очікують лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях.

На території південно-західних та північних областей буде туман.

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"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня / фото: meteoprog

Погода 21 вересня в Києві

У Києві 20 вересня буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ з грозою. У цьому регіоні також прогнозують туман.

"Вітер південно-східний , 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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