В Україну увірветься потепління: синоптики назвали дату спекотної погоди

Погода в Україні / pixabay

​Погода в Україні різко зіпсувалася з перших чисел вересня. Як обіцяють синоптики, дощі та вітер ще протримаються.

За словами синоптика і кандидата географічних наук Ігоря Кибальчича, до кінця вересня варто чекати теплого та сухого періоду лише кілька днів.

Нові прогностичні дані свідчать, що до кінця поточного місяця в Україні переважно будуть несприятливі погодні умови без значних температурних коливань, тобто пануватимуть дощі та прохолода, подекуди вони посилюватимуться.

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"Винятком стане кінець цього тижня і початок наступного. Активний циклон принесе нестійку і дощову погоду на Правобережжі України. Денний фон температур коливатиметься в межах +16 ... + 22 , вночі близько +5 ... + 10", - додав синоптик.

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У той же час, в західних областях після проходження циклону прогнозуються більш високі температури в другій декаді місяця.

Ймовірно, що бабине літо приїде туди з 15 вересня. Решта областей можуть мати більш виражений період тепла в наступному місяці, але ще рано робити прогнози для жовтня.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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