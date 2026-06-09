В Україні почне пекти сонце і парити: синоптик назвала дату зміни погоди

Літні температури знову повернулися.

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Прогноз погоди в Україні 10 червня / фото: flickr.com/dianne_stankiewicz

Ви дізнаєтеся:

Як зміниться температура повітря в середу

Чи будуть завтра дощі

Погода в Україні завтра, 10 червня, буде переважно спекотною і паркою. Про це українців попередила синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

У середу очікуються залишки локальних дощів, подекуди з грозами, але вони почнуть поступатися сонцю атмосферним місцем. Повітря буде парким, а температура повітря підніметься до +24+29 градусів.

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Погода в Україні 10 червня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 10 червня

У столиці завтра волога ще відчуватиметься, але й сонце нарешті порадує більше. Температура повітря підвищиться до +26 градусів.

Погода в Києві 10 червня / фото: скріншот з meteoprog

Діденко також попередила мешканців столиці, що парко-спекотно у Києві буде не лише завтра, але й у найближчі дні.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у четвер 11 червня у західних областях України спостерігатиметься нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.

Раніше стало відомо, що сьогодні, 9 червня, на більшості території України очікуються опади у вигляді дощів. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша.

Напередодні стало відомо, що у найближчі дні погода в Україні все ще буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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