В Україні почне пекти сонце і парити: синоптик назвала дату зміни погоди

Ви дізнаєтеся:
- Як зміниться температура повітря в середу
- Чи будуть завтра дощі
Погода в Україні завтра, 10 червня, буде переважно спекотною і паркою. Про це українців попередила синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.
У середу очікуються залишки локальних дощів, подекуди з грозами, але вони почнуть поступатися сонцю атмосферним місцем. Повітря буде парким, а температура повітря підніметься до +24+29 градусів.
Погода в Києві 10 червня
У столиці завтра волога ще відчуватиметься, але й сонце нарешті порадує більше. Температура повітря підвищиться до +26 градусів.
Діденко також попередила мешканців столиці, що парко-спекотно у Києві буде не лише завтра, але й у найближчі дні.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у четвер 11 червня у західних областях України спостерігатиметься нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.
Раніше стало відомо, що сьогодні, 9 червня, на більшості території України очікуються опади у вигляді дощів. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша.
Напередодні стало відомо, що у найближчі дні погода в Україні все ще буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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