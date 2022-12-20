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30-градусних морозів на Новий рік не буде: синоптик розповів, якою буде погода до кінця року

20 грудня 2022, 16:51
Погода в Україні на Новий рік може як порадувати, так і засмутити українців.
Погода, Новий Рік
Синоптик розповів, якою буде погода до кінця року / УНІАН

Погода в Україні на Новий рік не здивує 30-грудусними морозами. Більш того, до кінця місяця буде триматися тепла погода з короткочасними морозами.

Народний синоптик Станіслав Щедрін зазначив, що погода в грудні українців очікують погодні гойдалки зі снігопадами.

"Хочу заспокоїти - ніяких 30 градусних морозів не те що на Новий рік, а за всю зиму, що залишилася, не передбачається, не кажучи про найближчі дні. Навіть навпаки, протягом наступних 2 тижнів по всій країні передбачається переважно не холодна з погодними гойдалками погода, тобто 2-3 дні буде триматися тепла і волога, а наступні 2-3 дні прохолодна морозна погода, можливо зі снігопадами", - зазначив синоптик.

Погода в Україні в взимку 2023

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Також ми повідомляли, що заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

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Автор: Сергій Кущ
прогноз погоди Погода в Україні Новий рік 2023
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