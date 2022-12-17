В Україні вдарить "дикий" мороз і увірветься шторм: синоптики назвали дату

В Україні 18 грудня місцями спостерігатимуться пориви 15-20 метрів на секунду.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 18 грудня буде холодною. Як прогнозують синоптики, з цього дня в країну прийде похолодання.

Вночі в південно-східній частині країни синоптики обіцяють невеликий сніг. У центральних областях прогнозують дощ і зниження температури.

Температура у західних, північних та вінницьких областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу.

У південно – східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, в Криму - 5-10 градусів тепла.

Відзначають, що дороги країни, крім півдня і південного сходу, покриє ожеледиця. Панує північно-західний вітер, 7-12 метрів в секунду. Місцями будуть спостерігатися пориви 15-20 метрів в секунду.

За словами синоптика Наталії Діденко, 18 грудня в Україні почнеться похолодання. Вдень у західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу.

У центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу, на сході та півдні буде ще тепліше, але значно менше тепла – +3 -10 градусів.

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Погода в Україні на 18 грудня

Ужгород- -5...-3

Львів- -7...-5

Івано-Франківськ- -7...-5

Тернопіль- -7...-5

Чернівці- -7...-5

Хмельницький- -6...-4

Луцьк- -8...-6

Рівне- -8...-6

Житомир- -8...-6

Вінниця- -3...-1

Одеса - 0...+2

Миколаїв- -1...+1

Херсон - + 4...+6

Сімферополь - + 7... + 9

Кропивницький - + 5...+7

Черкаси - + 8...+10

Чернігів - + 2...+4

Суми - -3...-1

Полтава - -1...+1

Дніпро - + 1...+3

Запоріжжя- + 5...+7

Донецьк- + 10...+12

Луганськ- + 9...+11

Харків- + 2...+4

Київ- -4...-2

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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