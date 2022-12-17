В Україні вдарить "дикий" мороз і увірветься шторм: синоптики назвали дату

Погода в Україні 18 грудня буде холодною. Як прогнозують синоптики, з цього дня в країну прийде похолодання.
Вночі в південно-східній частині країни синоптики обіцяють невеликий сніг. У центральних областях прогнозують дощ і зниження температури.
Температура у західних, північних та вінницьких областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу.
У південно – східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, в Криму - 5-10 градусів тепла.
Відзначають, що дороги країни, крім півдня і південного сходу, покриє ожеледиця. Панує північно-західний вітер, 7-12 метрів в секунду. Місцями будуть спостерігатися пориви 15-20 метрів в секунду.
За словами синоптика Наталії Діденко, 18 грудня в Україні почнеться похолодання. Вдень у західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу.
У центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу, на сході та півдні буде ще тепліше, але значно менше тепла – +3 -10 градусів.
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Погода в Україні на 18 грудня
- Ужгород- -5...-3
- Львів- -7...-5
- Івано-Франківськ- -7...-5
- Тернопіль- -7...-5
- Чернівці- -7...-5
- Хмельницький- -6...-4
- Луцьк- -8...-6
- Рівне- -8...-6
- Житомир- -8...-6
- Вінниця- -3...-1
- Одеса - 0...+2
- Миколаїв- -1...+1
- Херсон - + 4...+6
- Сімферополь - + 7... + 9
- Кропивницький - + 5...+7
- Черкаси - + 8...+10
- Чернігів - + 2...+4
- Суми - -3...-1
- Полтава - -1...+1
- Дніпро - + 1...+3
- Запоріжжя- + 5...+7
- Донецьк- + 10...+12
- Луганськ- + 9...+11
- Харків- + 2...+4
- Київ- -4...-2
Погода в Україні у грудні 2022
Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.
Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.
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