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В Україні вдарить "дикий" мороз і увірветься шторм: синоптики назвали дату

17 грудня 2022, 15:41
В Україні 18 грудня місцями спостерігатимуться пориви 15-20 метрів на секунду.
Погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 18 грудня буде холодною. Як прогнозують синоптики, з цього дня в країну прийде похолодання.

Вночі в південно-східній частині країни синоптики обіцяють невеликий сніг. У центральних областях прогнозують дощ і зниження температури.

Температура у західних, північних та вінницьких областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу.

У південно – східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, в Криму - 5-10 градусів тепла.

Відзначають, що дороги країни, крім півдня і південного сходу, покриє ожеледиця. Панує північно-західний вітер, 7-12 метрів в секунду. Місцями будуть спостерігатися пориви 15-20 метрів в секунду.

За словами синоптика Наталії Діденко, 18 грудня в Україні почнеться похолодання. Вдень у західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу.

У центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу, на сході та півдні буде ще тепліше, але значно менше тепла – +3 -10 градусів.

читайте такожПрикмети на 18 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути успішним

Погода в Україні на 18 грудня

  • Ужгород- -5...-3
  • Львів- -7...-5
  • Івано-Франківськ- -7...-5
  • Тернопіль- -7...-5
  • Чернівці- -7...-5
  • Хмельницький- -6...-4
  • Луцьк- -8...-6
  • Рівне- -8...-6
  • Житомир- -8...-6
  • Вінниця- -3...-1
  • Одеса - 0...+2
  • Миколаїв- -1...+1
  • Херсон - + 4...+6
  • Сімферополь - + 7... + 9
  • Кропивницький - + 5...+7
  • Черкаси - + 8...+10
  • Чернігів - + 2...+4
  • Суми - -3...-1
  • Полтава - -1...+1
  • Дніпро - + 1...+3
  • Запоріжжя- + 5...+7
  • Донецьк- + 10...+12
  • Луганськ- + 9...+11
  • Харків- + 2...+4
  • Київ- -4...-2
Карта погоди

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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