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Україну атакує різке потепління: синоптик здивував несподіваним прогнозом з аномалією

19 грудня 2022, 03:05
Поступово почне відчуватися вплив теплих повітряних мас, температура повітря підвищиться.
бурульки, відлига
/ УНІАН

Погоду в Україні наступного тижня визначатиме добре виражений зональний тип циркуляції, при якій здійснюватиметься перенесення повітряних мас із заходу на схід, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Як пише він у своєму прогнозі на Meteoprog, умови погоди в більшості областей України очікуються мінливими і нестійкими.

Синоптик попередив про коливання температури повітря, атмосферного тиску і періодичне випадання опадів, при цьому температурний фон збережеться вище кліматичної норми.

Він прогнозує, що на початку тижня температура повітря вночі у західних та північних областях становитиме -15...-10 °C, на решті території -8...-3 °C. вдень повітря прогріється до -5...0 °C, на північному заході України -9...-4 °C.

Потім поступово почне відчуватися вплив теплих повітряних мас, температура повітря поступово підвищиться.

І на вихідних 24-25 грудня, очікується волога і тепла погода по всій території України. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У нічний час температура повітря становитиме -1...+4 °C, вдень повітря прогріється до +3...+8 °c, на півдні до +10 °C, додав Кібальчич.

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Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом очікується зміна погодних умов.

Разом з тим синоптики попередили про те, що вже на вихідних очікується істотна зміна погоди – прогнозується "теплий стрибок" і відчутне потепління.

Читайте більше:

прогноз погоди
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