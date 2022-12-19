Атака нового похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

В середині тижня в Україну увірветься невеликий сніг, мокрий сніг, місцями дощ.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 20 грудня буде зимовою. Синоптики прогнозують місцями опади - мокрий сніг, який буде поступово переходити в дощ.

"Якщо вночі ще температура повітря очікується низькою, -5 -12 градусів, у Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській, то вже завтра вдень потеплішає. Протягом вівторка - до відлиги, невеликих "плюсів". Підтавати буде сніг і лід", - зазначила синоптик Наталія Діденко.

На півночі, заході та Вінницькій області мокрий сніг поступово переходитиме в дощ.

У Києві буде хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ, поривчастий вітер.

В середині тижня, 21 грудня буде невеликий сніг, мокрий сніг, місцями дощ. Водночас у західних та південних регіонах опади не прогнозуються. Температура повітря вночі -4 +1, вдень -1 +4 градуси. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

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22 грудня буде переважно без опадів, лише у північних та західних областях спостерігатиметься мокрий сніг та дощ. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, вдень від нуля до +8 градусів на півдні. Вітер, як і в попередні дні, південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

В п'ятницю, 23 грудня, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощу в західних, північних і місцями в центральних областях країни. У Південній і східній частині без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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