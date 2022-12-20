Україну атакує різке потепління: синоптики озвучили неймовірний прогноз

Погода в Україні найближчими днями буде неймовірно теплою. Як прогнозують синоптики 21 грудня в більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до плюсових показників.
Синоптик Наталія Діденко зазначає, що майже по всій території України буде домінувати суха погода, тільки в Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській області є ймовірність невеликого мокрого снігу.
При цьому максимальна температура майже у всіх регіонах складе + 1 + 4 градуси, а на півдні - +4 +8 градусів.
Водночас вночі можливі незначні "мінуси", а вітер очікується південно-західний.
Синоптик також попередила про ожеледицю на дорогах.
У Києві в середу буде хмарно, сиро, але істотних опадів не передбачається. Температура повітря в столиці вночі становитиме -1 -3 градуси, а вдень потеплішає до 0 +2 градусів. На дорогах також буде ожеледиця.
Погода в Україні у грудні 2022
Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.
Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.
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