Зірку-сурдоперекладачку Нацвідбору-2024 розкритикували за непрофесіоналізм

Катерина Заботкіна розповіла, чому, на її погляд, не всі слабочуючі змогли сприйняти її перфоманс правильно.

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Катерину Заботкіну розкритикувало Українське товариство глухих / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/katrincare

Українська сурдоперекладачка Катерина Заботкіна запалила аудиторію на Національному відборі на Євробачення-2024 3 лютого - її експресивний переклад із танцями та активною жестикуляцією привернув увагу глядачів і зробив її героїнею мемів.

Інтерпретацію номерів конкурсантів від Заботкіної Суспільне використовувало для забезпечення інклюзивності. Проте спільнота людей з вадами слуху таку турботу не оцінила, і назвала виступ перекладачки низькоякісним і низькоефективним.

Перша заступниця голови Українського товариства глухих Тетяна Кривко в коментарі Інтерфакс-Україна повідомила, що поданий Заботкіною матеріал жестовою мовою був надто вільним і не дуже професійним у якості перекладу.

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"це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", - каже Кривко. Вона також зазначила, що організатори, на її жаль, геть не врахували, чи буде комфортно сприймати переклад Заботкіної тим, у кого є проблеми зі слухом.

Дивіться відео роботи Катерини Заботкіної на Нацвідборі-2024:

У свою чергу Катерина Заботкіна, у відповідь на претензії до якості її інтерпретації, наголосила, що непорозуміння могли виникнути тому, що вона намагалася приділяти більше уваги змісту пісні, а не її дослівному перекладу.

"Я завжди дуже відкрита до коментарів. І мені справді писали нечуючі люди, здебільшого підтримували. Але я би не сказала, що це був якийсь негатив чи критика. Це радше були поради. Очевидно, коли йде адаптація пісні, у кожного на неї може бути свій погляд. Особливо якщо ми кажемо про передачу сенсу, передачу змісту, коли не показується кожне слово дослівно. Я, наприклад, можу побачити в пісні один сенс і я хочу донести його", - розповіла Заботкіна в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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