Євробачення-2024: як переможці Нацвідбору вплинули на шанси України на перемогу

Букмекери вже спрогнозували, на яке місце може претендувати Україна, якщо країну представлять alyona alyona і Jerry Heil.

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Євробачення-2024 - букмекери оцінили шанс України на перемогу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

На початку січня всі фіналісти Національного відбору на Євробачення-2024 представили свої конкурсні пісні. Відтоді Україна міцно закріпилася в лідерах серед потенційних переможців конкурсу.

4 лютого стало відомо, що на Євробачення 2024 року від України поїдуть alyona alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria". За лічені години після Нацвідбору стало відомо, як це вплинуло на шанси нашої країни на перемогу в музичному змаганні.

У свіжому рейтингу від букмекерів п'ятірка лідерів зараз має такий вигляд: 5-те місце - Ізраїль із 5% ймовірністю перемоги, 4-те - Ісландія з 6%, 7 відсотків і третє місце отримала Італія, на другому місці Велика Британія з 9%.

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Пісня alyona alyona та Jerry Heil закріпила Україну на 1 місці - букмекери оцінюють ймовірність перемоги наших артисток у цілих 16%. Однак варто зазначити, що з п'ятірки лідерів з учасниками наразі визначилися лише дві країни - Україна та Велика Британія.

Євробачення-2024 - букмекери оцінили шанс України на перемогу / eurovisionworld.com

Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.

Також на фінальному концерті Національного відбору незвичайний дебют відбувся в одного з членів журі - співак і шоумен Андрій Данилко вперше публічно заговорив українською.

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