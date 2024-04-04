Зірка "Зимородка" Афра Сарачоглу вагітна - ЗМІ

Афра Сарачоглу і Мерт Рамазан Демір, одна з найзагадковіших пар турецького шоу-бізнесу, перестали приховувати роман.

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Афра Сарачоглу і Мерт Рамазан Демір стануть батьками - ЗМІ / колаж: Главред, фото: imdb.com

У 2022 році в душі глядачів по всьому світу увірвався турецький серіал "Зимородок", який дуже швидко став одним із найуспішніших проєктів у Туреччині, і в популярності може позмагатися з "Постукайся у мої двері". А вже за рік почали з'являтися чутки про те, що актори Афра Сарачоглу і Мерт Рамазан Демір, які грають закоханих на екрані, перенесли ці почуття в реальне життя.

Спершу пара все заперечувала, проте тепер перестала приховувати свій роман. Таблоїди повідомляють, що Сарачоглу і Демір стали жити разом, і навіть зіграли таємне весілля.

Цілком логічно, що після таких змін в особистому житті акторів шанувальники заговорили про поповнення в їхній парі. В останніх серіях "Зимородка", на думку глядачів, Афра помітно округлилася, а костюмери, які одягають її Сейран, стали вибирати підозріло об'ємні вбрання.

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З цього багато хто зробив висновок, що Сарачоглу і Демір готуються стати батьками, але поки приховують це. Фанати серіалу і зоряної пари, які налаштовані більш критично, зазначають, що Афра могла банально набрати 2-3 кілограми, що для її худорлявої фігури стало вельми помітним надбанням. Це пояснення здається їм логічнішим, ніж рішення акторки піти в декрет на піку слави.

Афра Сарачоглу спровокувала чутки про вагітність / скріншот із серіалу Зимородок

Афра Сарачоглу спровокувала чутки про вагітність / скріншот із серіалу Зимородок

Хто така Афра Сарачоглу? Афра Сарачоглу - турецька акторка і модель. Найбільш відома за роллю Сейрат Шанли в серіалі "Зимородок". Інші помітні ролі артистки: Едже Чамкиран у "Пані Фазілет та її доньки", Хаят Четін у "Діти сестер", Тюлін Сайґи у "Єшільчам". Була обличчям рекламних компаній багатьох відомих брендів, серед яких Hummel, Pantene і Garnier.

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