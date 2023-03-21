Зірка молодіжних комедій 2000-их потрапила в психіатричну клініку

Голу Аманду Байнс забрали з вулиці після чергового наркотичного зриву.

Аманда Байнс потрапила в психіатричну клініку / ua.depositphotos.com

Американська акторка, зірка молодіжних комедій Аманда Байнс потрапила в психіатричну клініку. Там вона буде утримуватися найближчі три доби для визначення її стану. Про це повідомляє Daily Mail.

36-річна артистка, відома завдяки фільмам "Що хоче дівчина", "Вона - хлопець", "Великий товстий брехун" та ін., була виявлена на одній з вулиць Лос-Анджелеса голяка. За словами очевидців, Байнс була переляканою і розгубленою.

Вона блукала по дорозі і намагалася зупинити машину. Коли їй це вдалося, попросила викликати "911", тому що їй стало здаватися, що вона божеволіє. Спершу Аманду доставили в поліцейську дільницю, потім - в психіатричну клініку.

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У двохтисячних Аманда Байнс була кумиром молоді у США та Європі. Акторка на сцені з семи років, і мала комедійне амплуа. За визнанням самої актриси, в 16 років вона стала курити марихуану, щоб позбутися від образу "хорошої дівчинки". Вона мріяла про драматичні фільми, але її запрошували на однотипні ролі.

В кінці двохтисячних вона останній раз з'явилася на екрані в якості акторки ("Легковажна Я" 2010). Вже тоді вона пристрастилася до алкоголю і більш важких наркотиків, і стала стрімко втрачати популярність через зміни в зовнішності і публічні скандали. Байнс кілька разів потрапляла в ДТП, коли була нетверезою за кермом, лежала в реабілітаційних центрах і мріяла одного разу повернутися на екрани. У рехабі вона познайомилася з Полом Майклом, з яким згодом заручилася. Пара розірвала заручини, проте продовжила зустрічатися.

Через нестабільний стан Байнс перебувала під опікою матері. Відомо, що перед цим зривом Аманда повинна була взяти участь у фестивалі, де мало відбутися возз'єднання з іншими акторами шоу Nickelodeon All That (в 1996 році в цьому шоу відбувся її кінодебют).

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