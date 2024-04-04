Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов назвав гумориста, якому завдячує своєю кар'єрою

На проєкті "Ліга сміху" Люленов пройшов шлях від коміка-початківця до суді та тренера, за що він вельми вдячний своєму наставнику.

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Іван Люленов Ліга сміху. Волонтерський десант 3 - комік про Ласточкіна / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Артист з Молдови Іван Люленов став відомим в Україні завдяки проєкту "Ліга Сміху". У складі команди "Стоянівка" він двічі виборював кубок переможця. Вперше – під тренерством Ігоря Ласточкіна, а вдруге – під наставництвом співачки Олі Полякової.

Зараз Івана Люленова знаються як співака та коміка, і не в останню чергу він завдячує своєю кар'єрою першому тренеру Ігорю Ласточкіну. За його словами, саме Ігор виховав його як гумориста.

"Ігор дуже талановитий тренер. Він тягнув на собі дуже велику частину роботи. І насправді був не тренером, а частиною команди. Він писав разом з нами, вигадував, підказував, допомагав. Виховував нас і дуже багато чому навчив", – розповів гуморист.

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Іван Люленов Ліга сміху. Волонтерський десант 3 - комік про Ласточкіна / Пресслужба

Цьогоріч Іван Люленов і сам посів крісло тренера "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" і зізнався, що його тренерський підхід кардинально відрізняється. Він переконаний, що ціль гумористичного проєкту – не лише допомагати військовим, а й відкривати нові таланти. Тож себе як наставника Іван жартома називає некрасивою подружкою, яка завжди залишається в тіні.

"Ігор Ласточкін дуже допомагає своїм командам – дописує, допрацьовує номери. Я не такий. Я не центральна фігура в команді. Я лише доповнення, як некрасива подружка. Намагаюся не вмішуватися в їхній органічний ріст", – висловився Іван Люленов.

Окрім того, він додав, що досить вимогливий як суддя "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3", адже часто критикує виступи команд-учасників. На його думку, у чесній критиці й полягає унікальність проєкту.

"Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" – це не тільки гумористичний проєкт, а й волонтерська акція з важливою благодійною метою. Щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ команди-учасники змагаються не за кубок переможця, а за право доставити допомогу військовим – FPV-дрони та автівки. Збільшуйте градус позитиву і смійтеся з користю разом з великою прем’єрою на ТЕТ.

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