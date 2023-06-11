Зрадниця Лорак влаштувала свято доньці у Москві: Мурат відмовився їхати до Росії

Донька експодружжя Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу Софія відсвяткувала 12-річчя.

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Лорак влаштувала свято доньці у Москві / колаж: Главред, фото: instagram/anilorak/

Зрадниця Ані Лорак показала, як відсвяткувала день народження доньки Софії від ексчоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, де позує з підрослою донькою на тлі святкового торта. Лорак видала місце свята, зазначивши, що торт для її доньки робив російський кондитер Ренат Агзамов, передає ТСН.

Ані Лорак відсвяткувала день народження доньки у Москві / фото: instagram/anilorak

День народження Лорак для доньки Софії організувала в стилі Барбі - у рожевих тонах: рожеві кульки, рожевий торт.

відео дня

До Москви відмовився приїхати ексчоловік Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу. Навіть на день народження доньки. Як відомо, з початком повномасштабної війни Мурат, маючи змогу виїхати до Туреччини, як громадянин цієї країни, прийняв рішення залишитися в Україні. Тут він активно розвиває бізнес і усіляко допомагає Україні пришвидшити перемогу.

Налчаджиоглу виявився більшим патріотом України, ніж уродженка Чернівецької області Ані Лорак. Від 2014 року артистка продовжувала жити і виступати в рф, а з початком повномасштабної війни мовчить про те, що Росія напала на її рідну країну. Ба більше, Лорак продовжує розважати росіян.

Нагадаємо, що колишній чоловік Лорак показав, як виглядає їх спільна доросла дочка. Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу Софія виглядає доросло на свої роки. Вона традиційно зробила гримасу, з'явилася в мішкуватому одязі і з фарбованим волоссям.

Лорак відреагувала на атаку безпілотників на Москву і елітну Рубльовку. Жарт з Лорак виявився настільки вдалим, що в соціальних мережах його швидко підхопили.

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