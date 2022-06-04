Жерар Піке зраджував Шакірі з мамою свого одноклубника - співачка підтвердила розставання

Шакіра підтвердила розставання з Жераром Піке / instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра підтвердила розставання з коханим і батьком її двох дітей, іспанським футболістом Жераром Піке. Пара була разом 11 років.

За даними видання Daily Mail артистка зробила офіційну заяву: "Ми з жалем підтверджуємо, що наші шляхи розходяться. Заради благополуччя наших дітей, які є нашим найвищим пріоритетом, ми просимо вас поважати їх приватне життя. Дякую за розуміння".

Причиною для розриву між Піке і Шакірою попередньо називають численні зради спортсмена. Іспанське видання El Periodico назвала, хто імовірно був коханкою футболіста.

Так йому приписують роман з мамою його одноклубника Пабло Гавіри. Про те, що Піке зраджує співачці з його матір'ю, 17-річний Гаві був не обізнаний. З чуток Шакіра заскочила свого благовірного в їх спільному будинку в обіймах розлучниці.

Нібито поп-діва вигнала зрадника з дому саме після цього випадку. Інше видання повідомляє про те, що Піке завів роман з 20-річною блондинкою, яка працює хостес.

Зараз Піке живе в Барселоні і веде холостяцький спосіб життя з купою розваг та жінок.

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