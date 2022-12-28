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Дружина Віктора Павлика показала свою першу зустріч зі співаком, коли їй було 11 років

28 грудня 2022, 15:28
Через десять років вони стануть справжньою родиною та разом виховуватимуть сина.
Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Віктор Павлик та Катерина Репяхова зараз / instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова не тільки успішна блогерка та бізнесвумен. Вона також може похвалитися тим, що втілила в життя мрію практично кожної дівчинки - вийшла заміж за кумира дитинства.

Для Репяхової таким кумиром виявився український співак на Народний артист України Віктор Павлик. І хоч між соловіком та дружиною 38 років різниці, вони шалено щасливі і разом ростять крихітку-сина. Цього року вони також відзначили річницю - 7 років.

Нещодавно Катерина на своїй сторінці в Instagram показала своє перше фото зі співаком, коли ні він, ні вона навіть припустити не могли, що доля зведе їх разом

На знімку 11-річна Катерина стоїть, притулившись до Віктора, а він обіймає дівчинку за плече. Кадр був зроблений в 2005 році в Трускавці, після виступу артиста. Через 17 років цій жінці, яка ростить його молодшого сина Михайла, Віктор Павлик буде присвячувати романтичні пісні.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Віктор Павлик та Катерина Репяхова 17 років назад / instagram.com/repyahovakate

Раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька та сина.

Також Лія Меладзе, починаюча співачка, яка брала участь у проєкті Голос країни, і донька Костянтина Меладзе, показала рідкісне фото своєї матері Яни Сумм.

Інші новини:

шоу-бізнес Віктор Павлик новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
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