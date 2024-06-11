Дружина в 'жалобі': звинувачений в аб'юзі Костянтин Войтенко вдруге одружився

Войтенко і його нова дружина показали перші фото з весільної церемонії.

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Костянтин Войтенко вдруге одружився - фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Український актор, зірка серіалів "Село на мільйон" і "Коли ми вдома", Костянтин Войтенко восени 2022 року розлучився з матір'ю своєї єдиної дитини, танцівницею Валентиною Марініною, після семи років разом. Розставання виявилося аж ніяк не мирним, адже рік потому колишня дружина артиста звинуватила його в домашньому насильстві та аб'юзі.

Сам Войтенко слова Марініної заперечував, і після розлучення швидко знайшов нову кохану. Нею стала дизайнерка і власниця іменного бренду Наталія Камінська. У лютому 2024 року актор зробив обраниці пропозицію руки і серця.

Сьогодні стало відомо, що пара зіграла весілля. Фотографії з церемонії пара показала у своїх блогах в Instagram.

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Варто зазначити, що пара обрала незвичне вбрання для розпису - обидва вони одягнули чорне. І якщо Войтенко обмежився чорним костюмом і сорочкою, то його дружина з'явилася в більш екстравагантному образі. На весілля з актором вона одягла чорну сукню-панчоху з прозорих мережив з відкритими плечима.

Валентина Марініна на весілля колишнього чоловіка ніяк не відреагувала.

Костянтин Войтенко вдруге одружився - фото з весілля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Костянтин Войтенко вдруге одружився - фото з весілля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Костянтин Войтенко вдруге одружився - фото з весілля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Хто такий Костянтин Войтенко? Костянтин Войтенко - український актор театру, кіно і телебачення. З 2012 року служить у Новому драматичному театрі на Печерську. Найбільш відомі роботи: "Параджанов", "Коли ми вдома", "Ніч святого Валентина", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя". Брав участь у шоу "Танці з зірками-8", де посів 3 місце.

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