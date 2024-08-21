Дружина - працівниця жердини і пілона: Корольова видала свого сина за "вигідну" партію

Зрадниця України Наташа Корольова, яка народилася в Києві, але живе в країні-терористі РФ і підтримує війну в рідній країні, видала свого сина за російську стриптизерку.
Про це написав пропагандистський телеграм-канал "Светский хроник". На відео задоволена Королева в пір'ї повідомила, що у свою власну річницю весілля зі стриптизером-Тарзаном, одружиться її власних син Архип.
"21 серпня - 21 рік спільного життя. У Рік сім'ї ми передаємо естафету нашим дітям Мелісі та Архипу. Дата хороша, ми яскраво прожили!" - сказала Корольова.
Відкритим залишилося питання, чи вставили молодій нареченій зуби, яких у неї не було до цього.
На відео - нова партія сина путіністки:
Хто така Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.
А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.
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