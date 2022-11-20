Христина Горняк розповіла, що не готова тримати людину, яка хоче піти / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк створила собі імідж вольової, самодостатньої і сильної жінки, для якої життєва мудрість перестала бути загадкою.

І хоч свої стосунки з чоловіком, теле- та радіоведучим Володимиром Остапчуком, вона навідріз відмовляється коментувати після чуток про розлучення, вона все ще здатна дати цінну пораду своїм підписникам, коли вони того просять.

Так до Горняк на її сторінці в Instagram звернулася дівчина, від якої хоче піти чоловік. Сама вона вагітна і не уявляє, що робити в такій ситуації далі. Блогерка щиро поспівчувала підписниці, і спробувала поставити себе не її місце.

"Блін. Перш за все я хочу вас подумки обійняти і попросити зберегти себе та своє продовження. Знаєте, я точно впевнена, що всі випробування, що нам даються - це наші уроки, але ми точно зможемо все пройти. Подумайте, попрацюйте разом, але якби я приміряла на себе, то не знаю, мені, мабуть, було б краще відпустити ту людину, яка висловила бажання жити без мене і без нашого маленького янголятка. Спочатку буде дуже боліти - то факт... Але... Я тут не радник, тільки свою думку кажу. Бережіть себе!"- побажала дівчині Христина Горняк.

Варто відзначити, що питання розставання навіть тут вона постаралася максимально обійти стороною.

Христина Горняк розповіла, що не готова тримати людину, яка хоче піти / instagram.com/kristygor

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