Дружина Остапчука назвала суму аліментів, які платить ведучий

Катерина Остапчук розкрила, скільки отримують діти від першого шлюбу Володимира Остапчука.

https://glavred.net/stars/zhena-ostapchuka-nazvala-summu-alimentov-kotorye-platit-vedushchiy-10596641.html Посилання скопійоване

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська чекають на первістка. колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чергова дружина українського телеведучого Володимира ОстапчукаКатерина видала "таємницю" їхнього сімейного бюджету.

Як написала вона на своїй сторінці вInstagram, Остапчук платить своїм дітям аліменти. За словами Каті, Остапчук виділяє для своїх дітей від першого шлюбу від 30 до 50 тисяч гривень.

Причиною такої розмови з підписниками стало відео, яке трапилося жінці в Тік-Ток. На відео був скрін, як "щедрий" тато перерахував аліментів на суму трохи більше 1000 гривень.

відео дня

Ба більше, дружину Остапчука розлютили коментарі чоловіків, які із сарказмом писали гидоти автору поста.

"Нуль відповідальності. Навіщо їм ці діти тоді взагалі були", - риторично зазначила вона.

Остапчук розлютилася на ТікТок / Скріншот Instagram/poka_tya

Остапчук розлютилася на ТікТок / Скріншот Instagram/poka_tya

Катерина Остапчук та її реакція на ТікТок / Скріншот Instagram/poka_tya

Підписники поцікавилися в Остапчук, скільки ж її власний чоловік виділяє грошей на своїх дітей від першого шлюбу, 11-річну Емілію та 6-річного Евана.

"За законом має платити 30 тисяч гривень. Платить 30-50 тисяч гривень щомісяця", - відповіла Катерина.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред