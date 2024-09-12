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Дружина Остапчука назвала суму аліментів, які платить ведучий

Олена Кюпелі
12 вересня 2024, 23:40
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Катерина Остапчук розкрила, скільки отримують діти від першого шлюбу Володимира Остапчука.
Володимир Остапчук, Катерина Полтавська
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська чекають на первістка. колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чергова дружина українського телеведучого Володимира ОстапчукаКатерина видала "таємницю" їхнього сімейного бюджету.

Як написала вона на своїй сторінці вInstagram, Остапчук платить своїм дітям аліменти. За словами Каті, Остапчук виділяє для своїх дітей від першого шлюбу від 30 до 50 тисяч гривень.

Причиною такої розмови з підписниками стало відео, яке трапилося жінці в Тік-Ток. На відео був скрін, як "щедрий" тато перерахував аліментів на суму трохи більше 1000 гривень.

відео дня

Ба більше, дружину Остапчука розлютили коментарі чоловіків, які із сарказмом писали гидоти автору поста.

"Нуль відповідальності. Навіщо їм ці діти тоді взагалі були", - риторично зазначила вона.

Остапчук разозлилась на ТикТок
Остапчук розлютилася на ТікТок / Скріншот Instagram/poka_tya
Остапчук разозлилась на ТикТок
Остапчук розлютилася на ТікТок / Скріншот Instagram/poka_tya
Катерина Остапчук та її реакція на TikTok
Катерина Остапчук та її реакція на ТікТок / Скріншот Instagram/poka_tya

Підписники поцікавилися в Остапчук, скільки ж її власний чоловік виділяє грошей на своїх дітей від першого шлюбу, 11-річну Емілію та 6-річного Евана.

"За законом має платити 30 тисяч гривень. Платить 30-50 тисяч гривень щомісяця", - відповіла Катерина.

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Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.

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