Дружина Комарова розповіла про любов до журналіста та що в його роботі для неї найстрашніше

Олександра Кучеренко поділилася почуттями, що переповнюють її, напередодні річниці повномасштабної війни в Україні.

Олександра Кучеренко звернулася до Дмитра Комарова напередодні прем'єри його документального проєкту "Рік" / instagram.com/aakucherenko

Міс Україна-2016, журналістка, телеведуча і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко звикла до того, що її чоловік подовгу відсутній вдома - він жив подорожами і знімав чудові репортажі по всьому світу зі справжньою спрагою.

На жаль, 24 лютого 2022 року світ кожного українця остаточно вивернувся навиворіт - повномасштабне вторгнення рф в Україну, яке триває вже майже рік, зробило війну нашою реальністю. І навіть в цій реальності Комарову вистачило сміливості в числі перших, нарівні з військовими, відвідувати найгарячіші точки, та документувати найдраматичніші сторінки сучасної історії України.

Ці спостереження послужили основою для нового документального проєкту Дмитра Комарова "Рік", присвяченого річниці війни в Україні. Дружина журналіста, Олександра Кучеренко, на своїй сторінці в Instagram розповіла більше про проєкт, а також звернулася до чоловіка.

"Люблю і пишаюся моїм чоловіком. Дмитро завжди працював в екстремальних умовах, але найстрашнішим в усьому світі виявилося те, що зараз відбувається в рідній Україні. Уже рік", - пише Олександра.

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