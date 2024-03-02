Чекайте мої дорогі шанувальники: Алла Пугачова зробила інтригуючий анонс

Алла Пугачова рідко з'являється в соціальних мережах.

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Алла Пугачова звернулася до своїх шанувальників / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Російська легендарна співачка Алла Пугачова, яка не підтримала напад терористичної Росії на Україну, прокоментувала новину, яка розповсюдилася російськими пропагандистськими ЗМІ про нібито вихід нового альбому співачки.

Як написали пропагандисти, до альбому, який присвячений ювілею примадонни російської естради, увійшли найкращі хіти артистки. Однак в альбомі, який називається "Пост Скриптум" не було жодної нової пісні.

На новину відреагувала і сама легендарна співачка. Так, на своїй сторінці в Instagram, артистка виклала відео, де заявила, що вихід її власного альбому виявився несподіванкою для неї.

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"Я остання, швидше за все, дізналася про те, що вийшов альбом "Пост Скриптум". Мені приємно, спасибі велике. Гарний подарунок до ювілею. Ну а я можу тільки подарувати до ювілею нові пісні. Чекайте, мої дорогі шанувальники. Тільки заради вас", - заінтригувала зірка.

Очевидно, що можна припустити те, що скоро Алла Пугачова випустить нові пісні.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Нагадаємо, раніше подруга російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала тероризм Росії щодо України, виявляється хворіє з молодості на невиліковне захворювання - подагру.

Утім Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів у рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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