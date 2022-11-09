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"Нагорода буде в Україні до кінця війни": Шон Пенн передав свій "Оскар" президенту Зеленському

9 листопада 2022, 00:04

Відомий актор і режисер Шон Пенн вже втретє з 24 лютого нинішнього року відвідує Україну. Цього разу він навіть залишив свій "Оскар".

Шон Пенн, Володимир Зеленський
Шон Пенн, Володимир Зеленський / колаж фото офісу президента

Легендарний американський актор і кінорежисер Шон Пенн, вже втретє з 24 лютого, з моменту повноцінного військового вторгнення РФ в Україну, приїхав в нашу країну і знову провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

"Ми дуже вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну. Тому ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні і майбутні покоління українців будуть пам'ятати тих сміливців, які були з нами з самого початку", – сказав Зеленський.

Цього разу Пенн привіз до Києва власну статуетку "Оскар" – правда, достовірно невідомо, чи то це була нагорода за фільм "Таємнича ріка", чи то за фільм "Харві Мілк".

пенн, Зеленський

Пенн заявив, що його нагорода перебуватиме в Україні аж до закінчення україно-російської війни.

Зеленський вручив артисту орден "За заслуги" ІІІ ступеня і подякував за те, що Пенн щосили підтримує і робить дуже вагомий внесок у популяризацію України по всій планеті Земля.

Після цього Зеленський і Пенн відвідали алею сміливості біля Верховної Ради в Києві. Там нещодавно зробили іменну табличку артиста-поруч з іменами багатьох світових діячів, які допомогли і допомагають Україні.

пенн, Зеленський

Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича ріка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він буде закликати відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Харві Мілк".

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