"Затоптав власну репутацію": у Росії розповіли, чого позбувся Галкін після вигнання

Галкін / УНІАН

Росія офіційно визнала чоловіка Алли Пугачової артиста Максима Галкіна іноземним агентом, який працює нібито на Україну.

У РФ почали активно підтримувати рішення Мін'юсту країни агресора і багато хто заявляє, що по репутації коміка боляче вдарили.

На думку глави Ліги безпечного Інтернету в РФ Катерини Мізуліної, зі сцени та в соцмережах чоловік Алли Пугачової висловлює не свою думку, а те, що йому диктують нібито західні країни.

"Колись найпопулярніший естрадний артист затоптав власну репутацію", - вважає вона.

Ні про які заробітки в Росії, концертах в державних палацах або навіть корпоративах пародисту і думати тепер не варто.

"Ось так колись популярний в народі виконавець, завсідник головного каналу країни, зі швидкістю ракети впав на саме дно... Статус іноагента — це значить, що ніякої більше роботи на телебаченні, ніяких корпоративів, рекламних контрактів, ніяких концертів в Росії", - написала Мізуліна у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Галкіна внесли до списку фізичних осіб, які виконують функції іноземного агента

Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зіркове сімейство.

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