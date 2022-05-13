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Запроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у Кремлі

13 травня 2022, 09:46

Телеведучий Олексій Суханов впевнений, що співачку потрібно показати фахівцям.

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Запроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у Кремлі / скріншот

Український телеведучий Олексій Суханов, який народився в РФ і працював там до 2014 року, заявив, що українська співачка Таїсія Повалій може становити інтерес тільки для фахівців в області психіатрії та антропології.

В ефірі каналу "Україна" телеведучий нагадав, що Повалій виступила 9 травня в Кремлі перед російськими окупантами.

"Тут нема про що говорити. Цей випадок цікавий тільки з антропологічної точки зору і для фахівців-психіатрів. Не знаю, який ступінь цинізму має бути у людини, яка бере участь у цьому концерті, і їй нічого поперек горла не встає", – сказав Суханов.

За його словами, такий вчинок артистки - це захмарний рівень цинізму.

читайте також"Це не громадянка України": Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в Кремлі"Не знаю, як можна на цю угоду з собою. Скільки ще їй потрібно тих проклятих грошей? Або до чого вона прагне? Вибачте, але на голову це не налазить! Може, вона досі не зрозуміла, що ми – не братні народи?! Може, продала душу дияволу? Тому я і наполягаю на антропологічності цього моменту або звичайній психіатрії", - зазначив Суханов.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник". При чому співала вона її українською.

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