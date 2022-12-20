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Запроданка Ані Лорак зганьбилася своїм новорічним бажанням: "Мовчала б вже. На що ти перетворилася?"

20 грудня 2022, 12:30
Кароліна Куєк мріє про чудеса, поки її Батьківщина хоробро бореться проти її годувальників.
Ані Лорак
Ані Лорак захейтили за мрію про новорічні дива / instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак довгий час мовчала про війну в Україні. Втім, після її появи в медіапросторі, жодного слова вона не промовила про свою країну, яку тероризує РФ.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я зрадниці) вирішила ігнорувати все, що відбувається в Україні, і продовжувати відігравати роль "голубки миру", для якої світ сповнений веселок, чудес та чарівних єдинорогів.

Нещодавно вона вирішила поділитися своїм новорічним настроєм в Instagram, у неї ж свято буде в тиші, теплі і затишку, на відміну від її співвітчизників, які змушені готуватися до Нового року в сховищах, та ЗСУ, які зустрінуть свята в окопах.

"Під Новий рік, як в дитинстві, хочеться вірити в дива..." - пише співачка-зрадниця. Вона показала фото, на якому позує в пуховику і сонцезахисних окулярах на тлі засніженого пейзажу.

Повз такої вражаючої ницості і лицемірства не змогли пройти її колишні шанувальники, яких вона сильно розчарувала своїм плазуванням перед країною-агресором:

Ані Лорак
Ані Лорак захейтили за мрію про новорічні дива / instagram.com/anilorak

"Ми вже не віримо в дива, ми віримо в ЗСУ".

"Віримо в ЗСУ і нікому більше!"

"Хочеться нагадати, що дитинство твоє було на батьківщині в Україні, яку зараз бомблять, а ти мовчиш про це".

"Ага, казкове диво, може привітаєш діток в підвалах України, казкова фея!?"

"Чудеса! Та й годі! На твоїй батьківщині твій кумир, під чиїм правлінням ти зараз живеш і для кого співаєш, влаштував багато "чудес"... позбавив життя чиїхось то дітей, людей похилого віку, цілі сім'ї... Таких "чудес" ти ще не бачила. Ну мовчала б краще, ніж про "чудеса" говорити. У що ти перетворилася..."

"Приїдь в Україну і подивися які у нас чудеса".

Нагадаємо, раніше Лорак вигуляла свою дочку Софію в Іспанії. Співачка виглядає цілком задоволеною життям і явно насолоджується відпусткою не в Росії, а в Іспанії.

Також повідомлялося, що Лорак з'явилася в медіапросторі. Співачка записала відео, де пояснила підписникам своє мовчання.

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