"Будьте щасливі": Лорак шокувала виходом на сцену в Москві і влаштувала танці з росіянами

Співачка Ані Лорак, яка з початку масштабного вторгнення військ Росії мовчить і ні слова не говорить про війну в рідній Україні, вирішила шокувати всіх.
Співачка вийшла на сцену в Москві та почала розважати росіян. Лорак взяла участь у новорічному концерті "Жара".
Крім своїх танців і щасливого вигляду, вона приголомшила привітанням з Новим роком.
Лорак побажала росіянам щастя та кохання.
"З Новим роком, будьте щасливі, будьте коханими", - звернулася Лорак зі сцени в Москві.
Варто відзначити, що з 24 лютого всі виступи Лорак в Росії були скасовані, вона навіть заявляла, що не планує і зовсім повертатися в РФ.
Але, вже через пару місяців вона була помічена на дні народження сина Філіпа Кіркорова Мартіна у Москві.
Раніше Ані Лорак зганьбилася безглуздим поясненням свого мовчання - з самого початку війни в Україні вона вирішила ігнорувати те, що відбувається, і продовжувати співпрацювати з країною-агресором.
Іронічно, але більше любові і підтримки Україні виявляє Мурат Налчаджіоглу - турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак. Він емоційно висловився після заяви співачки про війну.
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