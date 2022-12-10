"Будьте щасливі": Лорак шокувала виходом на сцену в Москві і влаштувала танці з росіянами

Лорак продовжує мовчати про війну в Україні, але вийшла розважати росіян перед Новим роком.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak, скріншот

Співачка Ані Лорак, яка з початку масштабного вторгнення військ Росії мовчить і ні слова не говорить про війну в рідній Україні, вирішила шокувати всіх.

Співачка вийшла на сцену в Москві та почала розважати росіян. Лорак взяла участь у новорічному концерті "Жара".

Крім своїх танців і щасливого вигляду, вона приголомшила привітанням з Новим роком.

Лорак побажала росіянам щастя та кохання.

"З Новим роком, будьте щасливі, будьте коханими", - звернулася Лорак зі сцени в Москві.

Варто відзначити, що з 24 лютого всі виступи Лорак в Росії були скасовані, вона навіть заявляла, що не планує і зовсім повертатися в РФ.

Але, вже через пару місяців вона була помічена на дні народження сина Філіпа Кіркорова Мартіна у Москві.

Раніше Ані Лорак зганьбилася безглуздим поясненням свого мовчання - з самого початку війни в Україні вона вирішила ігнорувати те, що відбувається, і продовжувати співпрацювати з країною-агресором.

Іронічно, але більше любові і підтримки Україні виявляє Мурат Налчаджіоглу - турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак. Він емоційно висловився після заяви співачки про війну.

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