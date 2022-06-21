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Заборонена українська символіка в ліфі сукні: українська модель розповіла про аферу в Каннах

21 червня 2022, 02:17

Аліна Байкова зізналася, що залишається мертвою в глибині душі, поки в її країні йде війна.

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Аліна Байкова вийшла на червону доріжку Канн з прапором України / instagram.com/alina_baikova

Топ-модель, одна з найбільш затребуваних манекенниць України, зірка модних показів Christian Dior, Lanvin, John Galliano, Kenzo, Hermes, Dolce & Gabanna, Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Аліна Байкова розповіла в інтерв'ю для Insider про свій зухвалий вчинок під час 75-го Каннського кінофестивалю.

Згідно з правилами, демонстрація української символіки на червоній доріжці була заборонена. Незважаючи на це, багато знаменитостей, в прагненні підтримати нашу країну, яка зараз охоплена війною, висловлювали свою повагу українському народу різними символічними жестами.

Аліна Байкова, наприклад, додала до своєї сукні казкової принцеси непростий аксесуар - на ліфі вбрання красувалася синьо-жовта стрічка, а в руках вона несла маленький прапор України.

"Цей прапорець я обережно склала і сховала у ліф сукні, оскільки виходити на червону доріжку з українською символікою було заборонено. І ось, уже наближаючись до фінішної прямої, вийняла прапорець. Я довго наважувалася на цей крок, але розуміла, що маю максимально використати свою популярність і свій голос на підтримку України. Напередодні були хвилювання і сумніви щодо такого порушення правил, але вони одразу ж зникли, ледь у моїх руках з’явився синьо-жовтий прапор – сотні фотографів кинулися до мене!" - пригадує модель.

Вона зізналася - зважитися на таку аферу було страшно, але вона також розуміла, що просто не має права вчинити інакше. Адже, як справжня патріотка, вона повинна була скористатися такою нагодою, щоб знову звернути увагу світу на Україну, на яку напала РФ. "Я дуже люблю свою країну, моє серце розбите через те, що переживає Україна останні три місяці! Може, моє життя в США збоку виглядає гламурно, але всередині я мертва. Так, я продовжую вести колишній спосіб життя, але в ньому немає колишньої радості та задоволення. Не можу дочекатися моменту, коли війна закінчиться – нестерпно щодня дивитися на те, як наш народ страждає та гине.

Я ніколи не боялася так, як тепер. Розумію, що не маю тієї влади, за допомогою якої можна щось змінити, але жестами та вчинками, подібними до тих, що я робила в Каннах, я можу достукатися до світового суспільства й не дати замовчувати тему війни в Україні", - поділилася українська модель.

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Нагадаємо, інша українська красуня - модель, телеведуча і волонтерка Катя Осадча, також блиснула на Каннському кінофестивалі, в рамках якого провела благодійний вечір.

Чарівним синьо-жовтим вбранням також підтримала Україну в Каннах мегазірка Голлівуду Тільда Суїнтон, назвавши цей вчинок своїм маніфестом.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Аліна Байкова новини шоу бізнесу війна Росії та України
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