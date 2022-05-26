Катя Осадча в приголомшливому білому вбранні підкорила Канни

Катя Осадча та Юрій Горбунов відвідали Канський кінофестиваль-2022 / instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча, журналістка та волонтерка Катя Осадча разом зі своїм чоловіком, шоуменом і ведучим Юрієм Горбуновим, взяла участь у благодійному вечорі в рамках Канського фестивалю кіномистецтва.

"Канський фестиваль для України цього року можливість привернути увагу світу до війни, злочинів Росіі в Україні і всім тим жахам які чинять окупанти на нашій землі. Цього року Юрій Горбунов в складі офіційної делегації Державної агенції з кінематографу, як член національної ради, а я долучилася до ведення благодійного вечора і збору грошей на підтримку українських кінематографістів, що зараз на фронті.Ми зібрали 1,5 мільйонів гривень і збір триває", - розповіла Осадча.

Вона також зазначила, що кожен публічний захід, який можна використовувати для підвищення обізнаності світу про війну в Україні, кожна можливість повинна бути використана, адже ситуація в нашій країні і на світовій арені загострюється.

"Зараз важливе кожне інтервью міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури і просто в побуті. Нажаль, не всі думають так, як ми, ми не маємо допустити просування в Європі думки про "не все так однозначно", яку наші вороги намагаються посіяти….", - заявила ведуча.

Перший за час війни світський захід такого масштабу Катя Осадча зустріла у всеозброєнні: на ній було карколомна біла сукня в підлогу, прикрашена жовто-блакитною стрічкою, кольє, ніби сплетене з колосків пшениці, і сережки, що нагадують грона калини.

Катя Осадча на Канському фестивалі-2022 / instagram.com/kosadcha

Катя Осадча на Канському фестивалі-2022 / instagram.com/kosadcha

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