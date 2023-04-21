"Замовкніть вже!": Вайкуле поставила на місце розлючених росіян

Співачка Лайма Вайкуле не стрималася, побачивши цькування Лії Ахеджакової.

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Вайкуле поставила на місце розлючених росіян / скріншот YouTube

Співачка Лайма Вайкуле заступилася за актрису Лію Ахеджакову, яка зазнала цькування в Росії.

Як відомо, Ахеджакова вже давно засуджує агресивну політику РФ проти України. Також вона активно виступає проти війни.

За це вона зазнала цькування з боку росіян. Вайкуле впевнена, що актриса не заслужила такого ставлення до себе.

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"Лія Ахеджакова ... як можна зараз на неї нападати, коли вона заслужила тільки любов і шану? Тому замовкніть вже і не чіпайте ви людей талановитих. Ось це я б хотіла попросити", - заявила співачка.

Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президенті.

Також Ахеджакова прокоментувала довічне ув'язнення для російського окупанта Вадима Шишимаріна. Його визнали винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області. Він став першим засудженим за звірства в нашій країні.

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