"Замовкніть вже!": Вайкуле поставила на місце розлючених росіян

Співачка Лайма Вайкуле заступилася за актрису Лію Ахеджакову, яка зазнала цькування в Росії.
Як відомо, Ахеджакова вже давно засуджує агресивну політику РФ проти України. Також вона активно виступає проти війни.
За це вона зазнала цькування з боку росіян. Вайкуле впевнена, що актриса не заслужила такого ставлення до себе.
"Лія Ахеджакова ... як можна зараз на неї нападати, коли вона заслужила тільки любов і шану? Тому замовкніть вже і не чіпайте ви людей талановитих. Ось це я б хотіла попросити", - заявила співачка.
Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президенті.
Також Ахеджакова прокоментувала довічне ув'язнення для російського окупанта Вадима Шишимаріна. Його визнали винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області. Він став першим засудженим за звірства в нашій країні.
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