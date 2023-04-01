"Їй далеко до інтелекту Галкіна": Вайкуле яскраво заткнула Скабєєву

Лайма Вайкуле висловилася про агресію пропагандистки в бік Максима Галкіна.

Вайкуле яскраво заткнула Скабєєву / скріншот YouTube

Співачка Лайма Вайкуле прокоментувала нападки пропагандистки Ольги Скабєєвої на гумориста Максима Галкіна.

За словами артистки, Скабєєва просто не розуміє гумор.

"Про Максима сказала Мар'яна або Скабєєва — не пам'ятаю. Кіркоров, колготки, щось таке. Невже це такий гумор? А я думаю, їм далеко до інтелекту, до знань і взагалі до розуміння гумору Максима Галкіна!", - заявила Вайкуле.

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Лайма запевняє, що Галкін нікого не ображав, а його висловлювання на адресу ведучої і співака — прекрасний приклад дуже тонкої сатири.

"Він глибоко освічена, розумниця, талановита людина, тому це був жарт, прекрасний жарт, а вони дуже обурилися. Нехай вони роблять свою справу, а Максим буде робити своє", - заявила Вайкуле.

Раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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