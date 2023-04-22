У Марії Захарової почалася істерика після слів Лайми Вайкуле.

https://glavred.net/stars/zaharova-nabrosilas-na-vaykule-iz-za-sovetskih-pamyatnikov-10465156.html Посилання скопійоване

Захарова накинулася на Вайкуле через радянські пам'ятники / скріншот YouTube

Співачка Лайма Вайкуле заявила, що пам'ятники радянським солдатам не мають художньої цінності, тому їх потрібно зносити.

Таке висловлювання викликало істерику представниці російського МЗС Марії Захарової.

За її словами, Вайкуле "не розуміє, що говорить", а бажання співачки позбутися радянської спадщини вона назвала "варварством".

відео дня

"Говорити про те, що найпотужніший і яскравий Пам'ятник воїнам Радянської Армії — визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників, створений зусиллями латиських і російських фахівців, що став символом для мільйонів зберегли пам'ять і совість людей, не мав ніякої художньої цінності — може тільки людина з повністю атрофованим художнім смаком", - обурилася Захарова.

Раніше Лайма Вайкуле розвіяла чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их. У мережі давно говорять про те, що у виконавиці рецидив онкології. Більш того, кажуть, що артистка знаходиться в дуже важкому стані і що поруч з нею знаходиться її подруга Пугачова.

Також ми повідомляли, що співачка Лайма Вайкуле заступилася за актрису Лію Ахеджакову, яка зазнала цькування в Росії.

Як відомо, Ахеджакова вже давно засуджує агресивну політику РФ проти України. Також вона активно виступає проти війни. За це вона зазнала цькування з боку росіян. Вайкуле впевнена, що актриса не заслужила такого ставлення до себе.

Вам може бути цікаво: