Народний артист Росії Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України

Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України / Колаж

Радянський і російський актор Олександр Філіппенко не побоявся в День української вишиванки відкрито заявити про свої симпатії українському народу.

77-річний артист на своїй сторінці в Facebook опублікував зворушливий пост-спогад про Київ, який проілюстрував своїми фотографіями в українському національному одязі.

Олександр Георгійович одягнувся в білосніжну вишиванку з червоно-чорним геометричним візерунком і яскравими китицями на комірі.

"Про Київ згадую тільки словами Гоголя: "З якимось невизначеним почуттям дивився Чичиков на будинки, стіни, паркан і вулиці, які, Бог знає, судила йому доля побачити ще коли-небудь в продовження свого життя". В продовження мого життя вже явно немає, зате в спогадах - Студія Довженка, каштани, друзі, затишок і тепло", - пише Філіппенко.

Варто відзначити, що артист вже довгий час виступає проти варварських рішень путінського режиму, відкрито засудив анексію Криму (не виступає там з 2014 року - це була принципова позиція), відвідує антивоєнні мітинги.

Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України / facebook.com/filippenko.alexander

У коментарях до фотографій актора у вишиванці, його дякують за підтримку і сміливість: "Дякую за хоробрість, за підтримку , за розуміння, за любов до України", "Олександр, дякую вам за позицію. На сьогоднішній день рідкісне поєднання Артиста і людини!", "Дякую! Дуже вас люблю! Завжди вам в Києві будуть раді!!!".

За свою кар'єру Олександр Філіппенко зіграв у більш ніж 100 фільмах, не рахуючи театральних робіт. Широкій аудиторії він відомий завдяки фільмам "Там, на невідомих доріжках" і " Майстер і Маргарита" (грав двічі: в 1994 році - Коров'єва, а в 2005 - Азазелло).

Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України / facebook.com/filippenko.alexander

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