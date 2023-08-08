УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

За два місяці до першої річниці: Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу

Анна Підгорна
8 серпня 2023, 19:19 оновлено 8 серпня, 19:19
21
У родині Трінчер і Волошина виникли проблеми, які вони не змогли подолати самостійно.
Анна Трінчер, Олександр Волошин
Анна Трінчер і Олександр Волошин не живуть разом - зірка назвала причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин разом з весни 2021 року. Восени вони заручилися, і 24 вересня 2022 року офіційно стали чоловіком і дружиною. Відносини пари розвивалися стрімко, і тепер переживають не найкращі часи.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram сама артистка. Анна і Олександр стали відчувати дискомфорт у відносинах, і звернулися за допомогою до сімейного консультанта.

Вже на першій сесії терапії подружжя прийняло рішення роз'їхатися. Причиною Трінчер називає кризу 2 років відносин, яка так чи інакше трапляється з кожною парою. "Ми зіткнулися з певною кризою у стосунках, що в цілому абсолютно нормально для будь-якої пари. Саме такий період 2-2,5 роки, коли нарешті спадає ось ця пилина, і ви не стараєтеся бути одне для одного ідеальними. Особисто для мене Сашина пилина достатньо була різкою, тому зараз я просто заново знайомлюся зі своїм чоловіком, якого мені здається я не знаю поки що. Але це дуже цікавий період. У нас є ще декілька правил, яких ми будемо притримуватися", - шокувала шанувальників новинами співачка.

відео дня

Анна також підкреслила, що це - не заява заради хайпу. Вона з чоловіком роз'їжджається на два тижні, але наперед загадувати не поспішає. За її словами це - частина терапії, їх спосіб опрацювати існуючі в сім'ї проблеми, так як у них є лише два варіанти: працювати над відносинами, або розлучитися. Трінчер і Волошин обрали перше.

Анна Трінчер, Олександр Волошин
Анна Трінчер і Олександр Волошин не живуть разом - зірка назвала причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Раніше стало відомо, що іноагент Моргенштерн закрутив роман з українською моделлю, колишньою колегою Анни Трінчер по серіалу "Школа" Лізою Василенко. Дівчина відома своїми невтішними висловлюваннями про Україну.

Також стало відомо, що шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - артисти разом лише рік, як чоловік і дружина, проте проблеми вже затьмарюють їхнє сімейне життя.

Інші новини:

шоу-бізнес Ганна Тринчер новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

19:34 Україна
Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

18:51 Україна
В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

18:00 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:34

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

19:19

За два місяці до першої річниці: Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу

19:10

Головні результати саміту у ДжиддіПогляд

18:53

Невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України - ЗМІ

18:51

Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:13

Росія будує великий табір "вагнерівців" поблизу України: для чого

18:00

В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

17:49

Єдиний дипломатичний шлях закінчення війни: Зеленський розкрив формулу

17:19

Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

Реклама
16:58

Міноборони РФ видало цинічну заяву про удар по Покровську: у ЗСУ відповіли на брехню

16:52

Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

16:32

Кому пощастить у 2023: до кінця року життя заграє новими фарбами

16:30

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші страхи

16:21

Як правильно їсти часник: простий спосіб приголомшить будь-кого

16:20

5 речей, які старять жінку: Андре Тан сказав, що потрібно відправити на звалище

16:13

Як вибрати стиглий і солодкий кавун прямо біля прилавку: 5 перевірених способів

16:06

Російській співачці ладі Денс, яка потрапила в ДТП, стало гірше

16:00

У Макдональдс більше не підете: найсмачніший рецепт унікального чізбургера

16:00

Буде багато проблем: що не можна робити 10 серпня - прикмети і заборони

15:58

Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

Реклама
15:56

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську

15:53

ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою

15:49

РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

15:39

Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

15:35

Удар РФ по Покровську: поранення дістав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

15:15

Хитрість досвідчених пекарів: навіщо на батоні та хлібі роблять надрізи

15:05

Вагітна Камінська вимагає від Ілона Маска гроші на пологи

15:03

Закрити не можна залишити новости компании

14:48

Смертельна ДТП на Харківщині: коп за кермом авто збив дівчинку на "зебрі" — ЗМІ

14:42

Чим протирати листя кімнатних рослин, щоб вони блищали: несподіваний засіб

14:22

"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

13:48

Як не стати заручником системи?Погляд

13:44

Фен і окріп заборонені: як швидко розтопити лід в морозилці

13:39

Райська насолода: чому кішки люблять, коли їм чухають голову

13:30

Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу ПокровськаФото

13:27

"Ти задовбала зі своєю любов'ю": Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси

13:24

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:16

Руслан Алієв досьє

12:57

Бій "Усик-Дюбуа": легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита

12:49

Дівчина "порвала" Instagram - її засіб відмиє навіть найбруднішу духовкуВідео

Реклама
12:34

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

12:31

"Бійтеся своїх бажань": Катя Осадча розповіла про зміну імені

12:16

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

12:09

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 серпня 2023: Овну - хороша покупка, Близнюкам - насолода

11:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

11:34

В Україні може з'явитися нове "американське" свято: буде ще один вихідний

11:29

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

11:24

"Вони ненавидять це": дівчина розповіла, як позбутися від павуків в домі

11:06

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти