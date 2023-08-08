За два місяці до першої річниці: Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу

У родині Трінчер і Волошина виникли проблеми, які вони не змогли подолати самостійно.

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Анна Трінчер і Олександр Волошин не живуть разом - зірка назвала причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин разом з весни 2021 року. Восени вони заручилися, і 24 вересня 2022 року офіційно стали чоловіком і дружиною. Відносини пари розвивалися стрімко, і тепер переживають не найкращі часи.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram сама артистка. Анна і Олександр стали відчувати дискомфорт у відносинах, і звернулися за допомогою до сімейного консультанта.

Вже на першій сесії терапії подружжя прийняло рішення роз'їхатися. Причиною Трінчер називає кризу 2 років відносин, яка так чи інакше трапляється з кожною парою. "Ми зіткнулися з певною кризою у стосунках, що в цілому абсолютно нормально для будь-якої пари. Саме такий період 2-2,5 роки, коли нарешті спадає ось ця пилина, і ви не стараєтеся бути одне для одного ідеальними. Особисто для мене Сашина пилина достатньо була різкою, тому зараз я просто заново знайомлюся зі своїм чоловіком, якого мені здається я не знаю поки що. Але це дуже цікавий період. У нас є ще декілька правил, яких ми будемо притримуватися", - шокувала шанувальників новинами співачка.

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Анна також підкреслила, що це - не заява заради хайпу. Вона з чоловіком роз'їжджається на два тижні, але наперед загадувати не поспішає. За її словами це - частина терапії, їх спосіб опрацювати існуючі в сім'ї проблеми, так як у них є лише два варіанти: працювати над відносинами, або розлучитися. Трінчер і Волошин обрали перше.

Анна Трінчер і Олександр Волошин не живуть разом - зірка назвала причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Раніше стало відомо, що іноагент Моргенштерн закрутив роман з українською моделлю, колишньою колегою Анни Трінчер по серіалу "Школа" Лізою Василенко. Дівчина відома своїми невтішними висловлюваннями про Україну.

Також стало відомо, що шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - артисти разом лише рік, як чоловік і дружина, проте проблеми вже затьмарюють їхнє сімейне життя.

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