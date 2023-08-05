Іноагент Моргенштерн закрутив роман з українською моделлю

Російський репер Моргенштерн внесений до "чорного списку" Мінкульту України у квітні 2021 року. У травні 2022 року він був визнаний в країні-агресорі іноземним агентом за засудження війни в Україні. Зараз артист офіційно підтвердив свій роман з українською моделлю і акторкою Лізою Василенко.
Вперше пару помітили разом в Дубаї на відпочинку в травні цього року. Тепер пара на своїх сторінках в Instagram виклала серію спільних фото, знятих папараці - поцілунки, обійми, прогулянки і посмішки.
У мережі союз іноагента і української моделі сприйняли неоднозначно. Тут неприязнь до "хороших росіян" змішалася з позицією Василенко, яка до повномасштабної війни перебралася в рф, звідки поливала Україну брудом.
Зокрема модель одного разу заявила, що "краще здохне в Росії, ніж в Україні". Пізніше вона за ці слова вибачилася, проте під час повномасштабної війни вона продовжувала жити в країні-агресорі, ніяких заяв про війну і кошмар, який її співвітчизники змушені переживати через окупантів, не робила.
Єлизавета Василенко здобула популярність завдяки українському серіалу "Школа", де зіграла роль Лоли Гавриленко. Також її можна помітити у фільмах "Давай танцюй!" і "Поцілунок на мільйон".
Раніше в мережі з'явилися подробиці розставання Меладзе і Джанабаєвої. Днями в пресі заговорили про розлучення артистів, тепер стало зрозуміло, хто кого покинув і з якої причини.
Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що розлучається. Главред зібрав для читачів цікаві факти про його невдалий шлюб з подругою дитинства Софі Грегуар.
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