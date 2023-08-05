Шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - ЗМІ

У пресі періодично з'являються повідомлення про неприємності в Зоряному сімейному гніздечку Бена Аффлека і Дженніфер Лопес.

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Шлюб Лопес і Аффлека виявився задоволеною непростим / колаж фото ua.depositphotos.com

Шлюб двох суперзірок Голлівуду – актора / режисера Бена Аффлека та актриси / співачки Дженніфер Лопес - тримається на сімейній терапії. Про це повідомляє портал Koimoi з посиланням на власні джерела.

Пара знову зійшлася під час коронавірусної пандемії. І в минулому році вони зіграли два весілля – одне у вузькому колі, одне – велике і пишне. Однак повідомлення про неприємності в їхньому шлюбі почали з'являтися практично відразу.

Як кажуть інсайдери, Аффлека дуже дратує одержимість Лопес "молодим" зовнішнім виглядом і тим, що вона вимагає від нього того ж. Також артист нібито дуже засмучений тим, що його дружина запустила свій алкогольний бренд – в той час як він намагається остаточно покінчити зі своєю тягою до спиртного.

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Аффлек нібито розповів, що його шлюб з Лопес тримається тільки завдяки сімейної терапії. І він порадив те саме своєму найкращому другові Метту Деймону. Джерело, близьке до пари, навіть заявило:" Бен першим визнав, що єдине, що тримає Дженніфер і його разом — це терапія", – сказав він.

Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії.

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