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Який вигляд має зараз 30-річна донька Пономарьова: зірка показав архівне фото

Яна Ставська
16 червня 2024, 17:52
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Зоя не є рідною донькою співака, але той виховував її як рідну.
Який вигляд має зараз 30-річна донька Пономарьова: зірка показав архівне фото
Дочка Пономарьова показала рідкісні кадри з батьком / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Пономарьова та Зої Мозгової

30-річна донька народного співака Олександра Пономарьова та продюсерки Олени Мозгової Зоя показала архівне фото з зіркою, приголомшивши аудиторію і змінами своєю зовнішності.

В Instagram Зоя привітала Пономарьова з Днем батька, опублікувавши у соцмережі колаж з архівних світлин дитячого і підліткового періоду.

"Чудовий привід сказати теплі слова татові! З Днем батька! Дякую та дуже люблю", - підписала Зоя.

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Зоя є названою донькою Олександра Пономарьова. Після шлюбу з продюсеркою Оленою Мозговою співак її удочерив та виховував як рідну доньку.

Який вигляд має зараз 30-річна донька Пономарьова: зірка показав архівне фото
Який вигляд має Зоя Мозгова - донька Пономарьова / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Зої Мозгової

Зоя живе за кордоном.

Також у Пономарьова є ще донька від Мозгової Євгенія і син Олександр вже від шлюбу з Вікторією Мартинюк. Нещодавно юнаку виповнилося 17 років.

Олександр Пономарьов - інші новини на тему

Як писав Главред, співачка Марія Яремчук, яка торік повернулася на сцену та виступила на Євробаченні-2023, народила первістка. ЗМІ навіть припустили, що дитина Марії від українського співака Олександра Пономарьова, про роман з яким уже багато років ходять чутки.

А у березні Мозгова та Пономарьов показали рідкісні фото спільної "непублічної" доньки Євгенії. Нещодавно дівчині виповнилося 26 років.

Хто такий Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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