"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю": Могилевська відверто розповіла про новий роман

Наталя Могилевська розкрила нові подробиці стосунків із загадковим "чоловіком зі зброєю".

Наталя Могилевська розповіла про коханого, якого зустріла під час війни / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталя Могилевська взяла участь у святковому концерті від 1+1, присвяченому Новому 2023 року.

У короткому інтерв'ю, яке вона дала Соломії Вітвіцькій, артистка підбила підсумки 2022 року - одного з найскладніших в історії українського народу. Однак Могилевській він також приніс і щастя, адже вона зустріла чоловіка своєї мрії.

Особистість коханого співачка все ще зберігає в секреті, проте охоче розповідає про те, як складаються їхні стосунки.

Зокрема Наталя згадала, що це не просто черговий короткостроковий романчик - закохані живуть разом, і вже встигли пройти чимало випробувань, адже поруч з ним співачці нічого не страшно.

"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю, і ми живемо разом, і у нього є зброя. Ми бували у таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми проїхали всю країну", - поділилася своїм щастям артистка.

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