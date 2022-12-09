"Дякую Господу! Мрію скоріше почути слово " Мама!": Наталія Могилевська поділилася особистою новиною

Наталія Могилевська вже наприкінці грудня досягне бажаного.

Наталія Могилевська розповіла про нову моновиставу "Доньки" / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталя Могилевська виростила багато творчих дітищ за свою багаторічну кар'єру.

Війна відкрила в ній талант театральної акторки - Могилевська з продюсером Нонною Кондрашовою поставили моновиставу "Я вдома", з якою артистка гастролювала театрами України.

Однак у передсвяткові дні співачка підготувала для шанувальників новорічний сюрприз - нову виставу під назвою "Доньки", яку Могилевська присвятила найважливішій людині в кожному житті - мамі.

"Дякую Господу, що був до мене небайдужий! Мрію скоріше почути слово "Мама!". "Доньки" - про найголовніше в житті, про те, що важливо кожному. Людина, якій можна сказати все і завжди... Мама! Цей спектакль я присвячую всім матерям!"- цитує відгук самої Могилевської про майбутній спектакль УНІАН.

Наталя Могилевська розповіла про новий моновиставу "Доньки" / kontramarka.ua

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

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