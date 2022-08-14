"Я так просто не здамся": Галкін починає "війну" з росіянами

Максим Галкін / starhit.ru

Російський артист Максим Галкін, який покинув Москву відразу після масштабного вторгнення військ Путіна в Україну, продовжує тур по різних містах Латвії.

Під час концерту в латвійському містечку Роя Галкін заявив, що планує з мечем битися за своє майно в Росії.

46-річний шоумен пригрозив повернутися в Підмосков'я і на своєму особняку повісити табличку "маєток Галкіна". А в тих, кого не злякала дощечка, готовий кидатися предметами інтер'єру.

"Просто так вони його не відберуть! Їм буде литися масло палаюче на голову. Викидати старі меблі на хребти. Я так просто не здамся", - сказав Галкін, пише starhit.ru.

У Росії активно обговорюють Максима Галкіна і Аллу Пугачову. Оскільки Галкін підтримав Україну і різко висловився про Путіна і його війну в нашій країні.

Росіяни закликають відібрати у Галкіна і Пугачової все їхнє майно і не впускати в країну-агресора.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.

Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".

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