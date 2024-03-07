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"Я від Різа нічого не приховую": Ірина Сопонару розповіла про реакцію нареченого-британця на поцілунки з Тарасом Цимбалюком

Дмитро Відоменко
7 березня 2024, 12:55
Окрім гумору, тренерка "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" Ірина Сопонару має ще одну велику пристрасть – це театр.
Сопонару, Цимбалюк
Ірина Сопонару та Тарас Цимбалюк / ТЕТ

Невдовзі вона вирушить у тур Україною та Європою з виставою "Наші Кайдаші", в якій грає разом з Ольгою Сумською, Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко та іншими колегами-акторами. У п’єсі на сучасний лад Ірина отримала роль запальної й норовливої Мотрі, а Тарас втілив суворого і впертого Карпа. Тож на сцені між ними вирують справжні пристрасті з палкими поцілунками.

У програмі "Ближче до зірок" Ірина Сопонару зізналася, що наречений-британець спокійно ставиться до нестримних сцен з Тарасом Цимбалюком, адже як ніхто інший підтримує її акторську кар’єру. Щоправда, побачити наживо поцілунки коханої з іншим Різ не поспішає, оскільки жодну з її вистав досі не відвідав.

"Ми з Тарасом кохання граємо, але Різ знає, я нічого від нього не приховую. Я з ним порадилася, запитала – можна чи не можна. Все добре", – відверто зізналася тренерка "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3".

Сопонару, Цимбалюк
Ирина Сопонару с женихом / ТЕТ

В ексклюзиві для "Ближче до зірок" Ірина Сопонару обмовилася й про довгоочікуване весілля з Різом, яке пара мріяла зіграти в Києві у травні цього року. Зірка "Ліги Сміху" каже, що відмовлятися від церемонії не планує, тож активно ділиться підготовкою до найважливішого дня у своїх соцмережах.

"Поки що все по плану. Дай Бог, усе буде добре", – висловилася Ірина Сопонару про весілля.

Чи стане таке жадане одруження тренерки "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" приводом для жартів у новому спецсезоні гумористичного проєкту, дивіться вже цієї п’ятниці, 8 березня, о 20:00 на телеканалі ТЕТ. Не пропустіть велику прем’єру, що об’єднає країну довкола актуального гумору та важливих волонтерських місій.

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