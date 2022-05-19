"Взяла і плюнула на Росію": путінська співачка Надія Бабкіна наїхала на Пугачову

Бабкіна і Пугачова / соцмережі

Після вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова і Максим Галкін поїхали в Ізраїль і зіткнулися з хвилею хейта від прихильників Путіна і його диктаторської пропаганди.

Співачка Надія Бабкіна приєдналася до різких висловлювань на адресу Пугачової і звинуватила "примадонну", яка покинула РФ.

В одному з інтерв'ю Бабкіна заявила, що Пугачова "плюнула" в країну з-за кордону.

"Я не знаю, як можна, отримавши від країни, в якій ти народився, виховувався, заробляла шалені гроші, потім взяти і плюнути з-за кордону. Так не повинно бути. Тоді починаєш міркувати, як це формувалося. Що попереду, одні гроші, чи що?...Це ж так дрібно", – висловилася у бік Пугачової путіністка Бабкіна.

Галкін і Пугачова Поїхали з РФ

Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

Журналістка Ксенія Собчак висловилася щодо відео Максима Галкіна, в якому він критикує ракетні обстріли України і режим Путіна. Вона вважає, що шоумену вже закритий шлях до Росії.

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