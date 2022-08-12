З'ясувалося, в якому з міст Британії може відбутися Євробачення-2023

Змагатися за можливість проведення Євробачення-2023 будуть сім великих міст.
Через війну в Україні, Євробачення-2023 проведуть в одному з міст Британії. Видання ВВС оприлюднило шортліст локації, відібравши сім з 17-ти британських міст, в яких можуть провести пісенний конкурс.
Як йдеться в заяві національного мовника Британії від 12 серпня, змагатися за можливість проведення Євробачення-2023 будуть сім великих міст:
- Бірмінгем,
- Глазго,
- Лідс,
- Ліверпуль,
- Манчестер,
- Ньюкасл,
- Шеффілд.
Ці міста проходять до наступного етапу відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення.
Головні критерії відбору міст:
- наявність відповідного приміщення та достатнього простору для виконання вимог пісенного конкурсу.
- зобов'язання, які може взяти місто або регіон з проведення заходу, включаючи фінансовий внесок.
"Культурна пропозиція", яка включає місцеву та регіональну діяльність, а такождемонстрацію української культури і музики.
Узгодження зі стратегічними пріоритетами BBC, як суспільного мовника, такими як забезпечення цінності для всіх аудиторій і підтримка економіки Британії.
Раніше Главред писав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, в рамках спілкування з президентом Зеленським, обговорив Євробачення-2023.
За інформацією державного сайту Великої Британії, за словами прем'єр-міністра, Великобританія попросила EBU розглянути пропозиції України щодо цього заходу.
Зазначимо, раніше стало відомо про те, що організатори Євробачення-2023, яке мало проходити в Україні, але через жорстокий напад Путіна, пройде в іншому місці, назвали потенційні міста, де може пройти пісенний конкурс.
Нагадаємо, еєвропейський мовний союз оголосив остаточне рішення з приводу місця проведення конкурсу Євробачення-2023, який мав пройти в Україні. Однак через жорстокий напад Росії на Україну, конкурс не буде проходити у нас, навіть незважаючи на перемогу Kalush Orchestra в 2022 році в Турині.
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