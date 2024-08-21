Вивела все закордон: блогер розсекретив справжні плани "афери" Доліної

Російський блогер Антон Суровкін заявив, що путіністка Лариса Доліна спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб у такий спосіб вивести свої активи з терористичної Росії і виїхати звідти.
Як пишуть російські пропагандисти 360.ru, Доліна придумала такий план, щоб вивести гроші на іноземні рахунки.
Хто така Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Путіністка Лариса Доліна - останні новини
Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".
На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.
Згодом путініст Барецький вирішив, що Ларису Доліну могли підставити Пугачова та Галкін. Нібито до схеми причетні Пугачова та Галкін, оскільки Доліна не підтримала подружжя, коли воно засудило повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
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