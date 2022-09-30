Відомий український актор, який вступив до лав ЗСУ, потрапив у ДТП на мотоциклі

Павло Алдошин потрапив у ДТП - актор врізався на мотоциклі в тварину / instagram.com/paldoshyn

Український актор театру і кіно, зірка фільму Снайпер: Білий ворон і серіалу Папаньки, музикант Павло Алдошин зараз на фронті - захищає нашу країну від кровожерливого рашистського окупанта.

Час від часу він з'являється на своїх сторінках в соціальних мережах, щоб нагадати світу про те, що навіть незважаючи на те, що десь в Україні і може здаватися спокійно, але в країні все ще йде війна.

Зазвичай він публікує короткі оповідання-замальовки з життя українського воїна. Але нещодавно він поділився історією, яка трапилася з ним в тилу. Яка, втім, могла коштувати йому життя.

Алдошин на своїй сторінці в Instagram показав фотографію повністю знищеного байка і розповів, що врізався в лося на швидкості 67 км/год. Незважаючи на невисоку швидкість, мотоцикл ремонту не підлягає, а сам актор отримав внутрішні пошкодження.

"Так от про лося. Він мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але це сталося в тилу. В тилу, Карл!!! Коротше, лось зник, відповідальність на ньому. Моє тіло - норм. Мот на смітник. Швидкість 67 км/ч, я не гонщик, якщо що. Чекаю на УЗД, бо всередині якісь негаразди", -пише Алдошин.

Павло Алдошин потрапив у ДТП - актор врізався на мотоциклі в тварину / instagram.com/paldoshyn

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