Все заради Пугачової: Кіркоров уклав невигідну для себе угоду

Кіркоров уклав угоду заради Пугачової / скріншот

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який за останній тиждень вляпався в кілька скандалів під час свого туру по Казахстану, раптово заступився за свою колишню дружину Аллу Пугачову.

Під час інтерв'ю з Оленою Жигаловою, ведучою шоу "Алена, блин!" на YouTube він попросив не писати гидоти і дати спокій "великій жінці матері, бабусі", яка втекла з Росії до Ізраїлю.

"Давай баш на баш. Ти мені пообіцяєш дещо, А я тобі. Припини писати про Аллу. Припини писати ось це все, що Ви там у себе пишете. Дай співачці спокій - попросив Кіркоров.

Натомість Жигалова взяла з співака слово не влаштовувати скандали, в яких він загруз в останні дні.

"Хлопці, все: ми уклали парі, тепер я, якщо відкриється рот про Аллу Пугачову тільки хороше кажу. А за Філіпом Кіркоровим стежити буду - якщо хтось його провокує, і він щось зробить, все, я відразу йому пишу, і ми розриваємо нашу угоду. Так що тепер стежимо за базаром" , - прийняла умови Жигалова.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне країнами. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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